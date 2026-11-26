De politie is dringend op zoek naar Merijn Dohmen (46) uit Utrecht. Hij wordt sinds donderdag 22 oktober vermist.

Merijn heeft een baard met een snor en donker, golvend haar. Hij is voor het laatst gezien op donderdag 22 oktober, toen hij om 17.56 uur geld opnam bij een geldautomaat op de Hessenweg in De Bilt. Sinds die geldopname ontbreekt ieder spoor. Hij heeft voor zover bekend geen vervoermiddel tot zijn beschikking.

Wie weet waar Merijn is of heeft hem onlangs nog gezien? Mensen die informatie hebben over zijn vermissing, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.