Hans (56) vermist uit Akersloot: 'Benader hem niet zelf'

De 56-jarige Hans wordt sinds zondag 6 april vermist. Hij werd voor het laatst gezien op camping De Boekel in Akersloot en is mogelijk te voet vertrokken. De politie roept mensen op alert te zijn en hem niet zelf te benaderen.

Hans is 1.78 meter lang en heeft haar dat tot op zijn schouders naar achter is gekamd. Wie Hans ziet of weet waar hij is, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie.