Jeffrey (27) uit Heerenveen vermist: 'Zorgen om zijn gezondheid'

In Heerenveen wordt met grote zorgen gezocht naar de 27-jarige Jeffrey. Hij is sinds maandag 17 februari officieel als vermist opgegeven. De politie roept iedereen op om uit te kijken naar hem en informatie te delen als iemand weet waar hij is.

Jeffrey werd voor het laatst gezien op zondag 9 februari aan de Gedempte Molenwijk in Heerenveen. Een dag later, op maandag 10 februari rond 16.11 uur, heeft hij nog gepind bij een tankstation aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen.

De politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid en roept iedereen op om uit te kijken naar Jeffrey.

Iedereen die iets weet over Jeffrey’s verblijfplaats of hem recent nog heeft gezien, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Dit kan via 112 bij spoed of via 0900-8844 bij minder dringende tips.