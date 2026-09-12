Man (60) die niet kan praten vermist in Haaren

De politie is op zoek naar een 60-jarige man uit het Brabantse Haaren. Hij is sinds vrijdag vermist. De man vertrok die avond omstreeks 19.00 uur met zijn driewieler. Volgens de politie heeft hij een verstandelijke beperking en kan hij niet praten.

Mensen kunnen de man herkennen aan zijn korte grijze haar en zijn driewieler. Hij is 170 centimeter lang en draagt een spijkerbroek, gympen en een bruin shirt.

Heb je de man gezien of heb je informatie die de politie kan helpen? Bel dan 0900-8844.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in bovenstaande video.