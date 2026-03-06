Volg Hart van Nederland
Niels (24) al dagen weg uit Onstwedde: 'Heeft zorg en aandacht nodig'

Niels (24) al dagen weg uit Onstwedde: 'Heeft zorg en aandacht nodig'

Vandaag, 14:59 - Update: 12 minuten geleden

De 24-jarige Niels is al sinds zondag 1 maart vermist. Volgens de politie heeft de jongeman 'eigenlijk zorg en aandacht nodig'. Zijn familie maakt zich "echt grote zorgen", vertelt Niels' nicht.

Volgens de nicht van Niels, Kimberly van Sloten, is Niels weggelopen en voor het laatst gezien op 1 maart rond het middaguur in Stadskanaal, ter hoogte van SenA Food. De politie zegt dat Niels die ochtend rond 10:00 uur nog gezien is bij een zorgcomplex op de Jabbingelaan in Onstwedde.

De politie schrijft: 'Hij is waarschijnlijk te voet vertrokken in onbekende richting. Hij droeg toen een grijze joggingbroek, een zwarte jas en witte schoenen. Voor zover we weten heeft hij geen telefoon bij zich. Weet je waar Niels op dit moment is? Bel dan 112.'

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Ook de politie zegt zich zorgen te maken om het welzijn van Niels. 'Daarom is het belangrijk dat we weten waar Niels nu is en of het goed met hem gaat. Heb je Niels in de afgelopen dagen mogelijk gezien? Of heb je andere informatie over waar hij nu zou kunnen zijn? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070.'

Door Redactie Hart van Nederland

