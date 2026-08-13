OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Maarten (68) vermist: voor het laatst gezien bij woning in Malden

Vermissing

Vandaag, 09:35

De politie is dringend op zoek naar de 68-jarige Maarten. Hij werd woensdag 12 augustus rond 01.40 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Malden. Maarten vertrok te voet in een onbekende richting en is sindsdien niet meer gezien.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Maarten is 1,72 meter lang en heeft kort, grijs haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauw T-shirt, een spijkerbroek en wandelschoenen.

Tips

Mensen die Maarten sinds woensdagnacht hebben gezien of andere informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Dat kan via het tipformulier of de opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.