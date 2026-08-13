Maarten (68) vermist: voor het laatst gezien bij woning in Malden

De politie is dringend op zoek naar de 68-jarige Maarten. Hij werd woensdag 12 augustus rond 01.40 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Malden. Maarten vertrok te voet in een onbekende richting en is sindsdien niet meer gezien.

Maarten is 1,72 meter lang en heeft kort, grijs haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauw T-shirt, een spijkerbroek en wandelschoenen.

Tips

Mensen die Maarten sinds woensdagnacht hebben gezien of andere informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Dat kan via het tipformulier of de opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.