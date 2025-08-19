Vermiste man (61) uit Venray weer terecht

Vermissing
Vandaag, 16:29
De vermiste man (61) uit Venray is weer terecht. Hij is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.
De man was sinds afgelopen maandag vermist. Hij was weggelopen van zijn werk en had geen telefoon, pinpas, geld of medicatie bij zich.
De politie bedankt iedereen voor de hulp.
Dit moet je doen bij een vermissing:
