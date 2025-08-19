Vermiste man (61) uit Venray weer terecht

De vermiste man (61) uit Venray is weer terecht. Hij is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.

De man wa s sinds afgelopen maandag vermist. Hij was weggelopen van zijn werk en had geen telefoon, pinpas, geld of medicatie bij zich.

De politie bedankt iedereen voor de hulp.

