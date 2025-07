Naomi (16) vermist in Urmond: politie spreekt van zorgwekkende situatie

In Urmond is sinds woensdag 9 juli de 16-jarige Naomi vermist. De tiener is voor het laatst gezien in het Limburgse dorp en sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie roept mensen op om uit te kijken naar het meisje en zich te melden bij tips.

De vermissing wordt als extra zorgwekkend beschouwd. Het is mogelijk dat Naomi medicatie nodig heeft, maar deze niet bij zich draagt. De politie neemt de zaak daarom zeer serieus. Volgens het signalement is Naomi 1.70 meter lang, heeft ze blond haar, een blanke huidskleur en een normaal postuur.

De vermiste Naomi. Beeld: Politie

De politie vraagt iedereen die iets weet of gezien heeft contact op te nemen via 0900-8844. Wordt Naomi ergens aangetroffen, dan is het advies om direct 112 te bellen.

