Zorgen om vermiste Malik (22): 'Denkt en reageert als een kind'

Vermissing

Vandaag, 10:26

De politie maakt zich grote zorgen om de 22-jarige Malik uit Roermond. De man is sinds 11 oktober vermist. De politie vermoedt dat hij zich in Amsterdam bevindt en roept het publiek op om naar hem uit te kijken.

Malik werd zaterdag 11 oktober voor het laatst gezien aan de Vlaanderenstraat in Roermond. Volgens de politie bestaat het vermoeden dat hij mogelijk naar Amsterdam is gegaan. Ook valt zijn gedrag op. “Hoewel Malik eruitziet als een volwassene, denkt en reageert hij vaak nog op het niveau van een kind,” schrijft de politie.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video wordt dat uitgelegd:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De familie van de man maakt zich ernstige zorgen. De politie vraagt daarom ook mensen in Amsterdam uit te kijken naar de vermiste man. Tips kunnen worden doorgegeven via 0800-6070.

Signalement:

  • Huidige leeftijd: 22 jaar

  • Geslacht: man

  • Lengte: 1,70 m

  • Huidskleur: licht getint

  • Haarstijl: kort zwart haar

  • Kleding: zwarte trui en spijkerbroek

Door Redactie Hart van Nederland

