Arina (16) uit Maastricht vermist, politie zoekt getuigen

De 16-jarige Arina is sinds de nacht van 4 op 5 oktober 2025 vermist uit Maastricht. Volgens de politie is zij die nacht weggelopen. Ze is voor het laatst gezien op de Fibrillendonk in Maastricht. Sinds 6 oktober heeft haar familie geen contact meer met haar gehad.

Arina is 16 jaar, ongeveer 1,60 tot 1,65 meter lang en heeft een tenger postuur. Ze heeft lang, stijl zwart haar, een licht getinte huidskleur en draagt een zwarte bril. Ze heeft verder een plaatjesbeugel.

De politie is op zoek naar getuigen. Wie haar ziet of recent nog heeft gezien, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie via het tipformulier van de politie of via het telefoonnummer 0800-6070. Anoniem melden kan via het nummer 0800-7000.

Wat moet je doen bij een vermissing? In onderstaande video leggen we het je uit: