Grote zorgen om Jozef (83): al dagen spoorloos in Maastricht

De 83-jarige Jozef wordt sinds maandag 12 januari vermist in Maastricht. Sinds die dag is er geen enkel contact meer met hem geweest. Dat is opvallend, omdat hij normaal gesproken goed bereikbaar is voor vrienden en nooit zomaar wegblijft.

De politie laat weten dat Jozef voor het laatst is gezien in de omgeving van de Geusselt, niet ver van zijn woning vandaan. Hij droeg toen een grijze joggingbroek en een grijze trui. De man heeft grijswit haar, lichte ogen en een klein postuur. Hij is ongeveer 1 meter 65 lang.

Beeld: Politie

Opvallend aan Jozef is zijn manier van lopen. Voor korte afstanden gaat hij meestal te voet of pakt hij zijn fiets. Die fiets is inmiddels in zijn woning aangetroffen, wat de zorgen vergroot.

Geen mobiele telefoon

De man is niet in het bezit van een mobiele telefoon. Dat maakt het lastig om contact met hem te krijgen of zijn route te achterhalen. Normaal gesproken laat Jozef altijd iets van zich horen.

Wat moet je doen bij een vermissing? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Mensen die Jozef hebben gezien of meer informatie hebben over waar hij kan zijn, wordt gevraagd zich te melden. Alle tips kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek naar zijn vermissing. Bellen met de politie kan via 0900-8844.