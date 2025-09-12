Mike (14) vermist vanuit Maastricht

De 14-jarige Mike is sinds vrijdagmiddag vermist vanuit Maastricht.

De politie is op zoek naar de jongen en heeft daarom zijn foto en signalement verspreid. Hij is rond 13.10 uur voor het laatst gezien in de omgeving van het Frans van de Laarplein in de Limburgse hoofdstad.

Mike is 1,75 meter lang en heeft bruin haar. Hij draagt een lange, zwarte broek en een zwart vest met lange mouwen.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?