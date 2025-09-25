Grote zorgen om vermiste 14-jarige Gino uit Landgraaf

De politie is dringend op zoek naar de 14-jarige Gino uit Landgraaf. Sinds dinsdagochtend 11.45 uur ontbreekt ieder spoor van de jongen. Hij werd voor het laatst gezien in de Kampstraat in Landgraaf.

Volgens de politie droeg Gino op het moment van zijn verdwijning beige kleding, vermoedelijk met op de voorkant van zijn trui de letter "A". Hij had een zwarte rugzak bij zich en reed op een zwarte mountainbike.

De politie roept iedereen die Gino heeft gezien of meer informatie heeft op om direct contact op te nemen. Daarbij vragen ze goed te letten op zijn kenmerken: een slank postuur en zijn lengte van ongeveer 1,60 meter.

Mensen die tips hebben of Gino mogelijk hebben gezien, wordt gevraagd te bellen met 0800-6070 of 0900-8844.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt: