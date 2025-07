Man uit Landgraaf vermist, politie spreekt van urgente vermissing

De politie is dringend op zoek naar een vermiste man uit het Limburgse Landgraaf. Hij wordt sinds 24 juli vermist. Vanwege de feiten en omstandigheden spreekt de politie van een urgente vermissing.

De man is voor het laatst gezien op de Brunssumerheide. Verdere informatie heeft de politie niet. De man heeft lang, donkerblond haar, is 1.90 meter lang en heeft een fors postuur. Het is niet bekend wat voor kleding de man droeg ten tijde van de vermissing, maar hij zou vaak een pet dragen.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in onderstaande video:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De foto die de politie deelt, en die ook bovenaan dit artikel te zien is, is enige tijd geleden genomen. De man heeft momenteel lang haar en vermoedelijk meer baardgroei dan op de foto. De politie roept iedereen op om contact op te nemen als zij iets weten over de vermissing. Dat kan via 0900-8844 of bij spoed via 112.