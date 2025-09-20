Terug

14-jarige Gino uit Landgraaf vermist

14-jarige Gino uit Landgraaf vermist

Vermissing

Vandaag, 11:21

De 14-jarige Gino uit Landgraaf wordt sinds vrijdagavond vermist. Dat meldt de politie. De jongen is om 23.00 uur voor het laatst gezien op de Kleikoeleweg in het Limburgse dorp.

Gino is 1,60 meter lang en heeft een slank postuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte korte broek, een shirt van het merk Denim Tears met grote witte bloemen en een zwarte rugzak van het merk Nike Jordan.

De politie vraagt mensen die meer weten of Gino hebben gezien, contact op te nemen.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

