Jeroen (45) en Chantal (42) uit Kerkrade vermist: vrouw lichamelijk beperkt

Vermissing

Vandaag, 14:35

De politie is dringend op zoek naar de 45-jarige Jeroen en de 42-jarige Chantal uit Kerkrade. Het tweetal wordt sinds maandag 11 mei vermist. Mogelijk rijden ze rond in een grijze Peugeot 106 met kenteken H-488-NG.

Chantal is lichamelijk beperkt en afhankelijk van een rolstoel. Mogelijk hebben de twee ook een klein hondje bij zich, een grijze yorkshireterriër. Volgens de politie bestaat het vermoeden dat ze zich ophouden in de omgeving van Kerkrade, Heerlen of Voerendaal.

Jeroen is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een smal postuur en draagt een bril. Hij droeg bij zijn vermissing een zwart petje en een spijkerbroek.

Chantal draagt een zwart bomberjack, een beige shirt met een afbeelding van een leeuw en een broek met wijde pijpen. Opvallend is dat ze een slof aan haar linkervoet draagt en een schoen aan haar rechtervoet.

Door Redactie Hart van Nederland

