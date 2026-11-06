Daniel en Artem (15) vermist uit Kerkrade, mogelijk samen in Duitsland

De politie is op zoek naar de 15-jarige Daniel en Artem uit Kerkrade. Beide tieners worden sinds maandag 2 november vermist en zijn vermoedelijk samen op pad. Mogelijk verblijven ze in de regio Parkstad of net over de grens in Duitsland.

Daniel heeft bruin haar, een wat steviger postuur en draagt donkere kleding.

De vermiste Daniel. Beeld: Politie

Artem heeft blond haar, een afgetraind postuur en draagt eveneens donkere kleding.

De vermiste Artem. Beeld: Politie

De politie heeft foto's van beide jongens verspreid in de hoop dat iemand hen herkent.

Politie vraagt om tips

Mensen die weten waar de jongens zijn of informatie hebben over hun vermissing, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070. Anoniem tips doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunnen mensen het online tipformulier van de politie invullen.