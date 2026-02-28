Zorgen om vermiste Kelsey (18): mogelijk buiten Limburg

De 18-jarige Kelsey uit Kerkrade is al een aantal dagen vermist. Zij is sinds afgelopen woensdag niet meer gezien. Die dag werd ze rond 18.00 uur voor het laatst gesignaleerd op een parkeerplaats aan de Locht in Kerkrade. De politie gaat ervan uit dat zij inmiddels buiten de provincie is en mogelijk in een ander deel van Nederland verblijft.

Op het moment dat zij voor het laatst werd gezien, droeg ze een zwarte tas met daarin een vest van de Gamma. Ze is ongeveer 1,67 meter lang, heeft een slank postuur en bruin haar dat zij soms in een klem draagt.

Mensen die haar zien of meer weten over haar verblijfplaats, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.