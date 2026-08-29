Politie zoekt vermiste 13-jarige Hanin uit Horst

De politie is op zoek naar de 13-jarige Hanin, die sinds vrijdagmiddag 28 augustus vermist is uit het Limburgse Horst. Ze vertrok met onbekende bestemming van huis en werd daar dus ook voor het laatst gezien. Mogelijk is het meisje met het openbaar vervoer vanuit Horst, via Venlo, richting Amersfoort gereisd.

De politie heeft een signalement gegeven van het meisje. Ze droeg op het moment dat ze vertrok een roze shirt, een zwarte spijkerbroek en witte sneakers. Ze heeft bruin, krullend haar en is ongeveer 1,65 meter lang. Ze had een zwart schoudertasje bij zich.

Mensen met informatie over Hanin of haar huidige verblijfplaats worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. Dat kan via de opsporingstiplijn op het nummer 0800 6070, of via het online tipformulier. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800 7000.