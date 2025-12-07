Grote zorgen bij familie om vermiste Rene uit Heerlen: 'Nachtmerrie'

Er zijn grote zorgen over de vermiste Rene uit Heerlen. Hij is voor het laatst gezien op maandag 1 december in de omgeving van Heerlen. De politie heeft enkele dagen geleden al een foto vrijgegeven en een vermissingsbericht online geplaatst en nu laat ook de familie van zich horen: "Dit is een nachtmerrie..."

Dat zegt de nicht van Rene tegen Hart van Nederland. Ze legt uit waarom die zorgen precies zo groot zijn: "Hij heeft hartproblemen en heeft dagelijks medicatie nodig. Maar er is nog steeds geen enkel spoor, geen enkele aanwijzing. Iedere dag telt." Door een bericht over de vermissing online te plaatsen heeft de politie urgentie aan de zaak gegeven, iets waar de geliefden van Rene blij mee zijn. "Hoe groter het bereik hoe meer aandacht, misschien is er nog een beetje hoop."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Bang'

Volgens de familie is het niks voor Rene om zo lang niks van zich te laten horen. "Hij zou zijn hond nooit alleen thuis laten en iedere dag belt hij met zijn zus. Hier is geen sprake van vrijwillige verdwijning", denkt zijn nicht. "We zijn bang dat hem iets is overkomen."

De man verplaatst zich in een grijze Ford Fiesta, waarvan de politie ook een kenteken bij het bericht heeft geplaatst: 55-XDN-7. Wie weet waar Rene of zijn auto is, of andere informatie heeft die de politie en daarmee de familie kan helpen, mag bij spoedsituaties contact opnemen via 112 en anders via 0900 - 8844.

Wat moet je doen als iemand, bijvoorbeeld een dierbare, vermist raakt? We leggen het je uit in deze video: