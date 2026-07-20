Zorgen om vermiste James (76), laatst gezien in supermarkt Geleen

De politie is op zoek naar de 76-jarige James uit Geleen. Hij wordt vermist sinds vrijdag 17 juli. James werd die dag voor het laatst gezien bij een supermarkt aan de Rijksweg-Zuid, waar hij is vastgelegd op bewakingsbeelden. Daarna vertrok hij in onbekende richting.

James is ongeveer 1,60 meter lang, heeft een licht getinte huidskleur en is kalend. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe pyjamabroek, een grijs groene jas met capuchon en sokken in sandalen. Ook is opvallend dat hij in zijn onderkaak nog maar één tand heeft.

De vermiste James. Beeld: Politie

Tips

De politie roept mensen op uit te kijken naar James. Wie weet waar hij is of andere informatie heeft over zijn vermissing, wordt gevraagd contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.