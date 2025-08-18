Terug

Kianna (15) uit Bunde vermist, 'mogelijk in handen van loverboy uit azc'

Vermissing

Vandaag, 22:20

In Bunde is grote ongerustheid ontstaan over de vermissing van de 15-jarige Kianna. Ze wordt sinds zaterdag vermist en volgens haar familie is er een reële kans dat ze opnieuw in handen is gevallen van een loverboy uit het asielzoekerscentrum in Breda. Haar zus Angie vertelt aan Hart van Nederland dat Kianna eerder door deze man is meegenomen en werd mishandeld.

Kianna ontmoet de 18-jarige man via TikTok. Twee weken geleden loopt ze weg van huis en blijkt ze in het azc in Breda te zitten. Daarna wordt ze op aanraden van de politie in een crisiscentrum ondergebracht. Maar afgelopen weekend neemt ze opnieuw de benen. Volgens haar familie is ze opgehaald door een witte auto.

Inmiddels gaat er een dringende oproep rond op sociale media om naar Kianna uit te kijken. Voor de familie blijft iedere tip cruciaal om Kianna zo snel mogelijk veilig terug te vinden.

Dit moet je doen bij een vermissing:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie denkt niet dat het meisje in een levensbedreigende situatie is, en noemt daarom de vermissing niet 'urgent'. De politie is wel betrokken bij de zaak, maar is op dit moment nog niet actief aan het zoeken.

