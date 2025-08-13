Zorgen om vermiste Mieke (79) uit Bocholtz

De 79-jarige Mieke Kikken wordt sinds woensdagochtend vermist uit Bocholtz. Ze werd rond 10.30 uur voor het laatst gezien toen ze over de Overhuizerstraat in het Limburgse dorp liep.

Vanwege haar gezondheid is de politie dringend op zoek naar de vrouw. Mieke is 1,55 meter lang en weegt 55 kilo. Ze heeft een normaal postuur, kort zwart haar en bruine ogen. Ze droeg een lange, donkere broek, een wit t-shirt met bloemmotieven en een gouden ketting met een blauw steentje. Ook droeg ze een bril met zwart montuur en een tracker om haar rechterpols.

Wat moet je doen bij een vermissing? Bekijk het in deze uitlegvideo: