Lichaam gevonden bij zoekactie vermiste man in Brabants water

Bij een zoekactie naar een vermiste man in het water in het Noord-Brabantse Stevensbeek is zondagochtend een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer moet nog worden geïdentificeerd.

De hulpdiensten werden zaterdag rond 21.50 uur gewaarschuwd dat een man in het water aan de Radioweg niet meer boven was gekomen. Er werd een zoekactie opgezet, maar die werd rond middernacht gestaakt.

Zondagochtend ging het Team Landelijke Onderwaterzoekingen van de politie verder met zoeken, waarna het lichaam even voor het middaguur werd ontdekt.

ANP

Foto ter illustratie