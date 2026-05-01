Lichaam vermiste vrouw uit Oijen gevonden in auto in Maas

De vermiste vrouw uit Oijen is overleden aangetroffen in de Maas bij Maren-Kessel. Dat meldt de politie Oost-Brabant. Duikers van het Team Onderwaterzoekingen vonden een auto met daarin het lichaam van het slachtoffer.

Na onderzoek heeft de politie vastgesteld dat het gaat om de vrouw die sinds maandag werd vermist. Ze vertrok die dag vanaf de Oijense Bovendijk, waarna een zoektocht op gang kwam.

De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden rond het incident. "Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe", laat de politie weten.