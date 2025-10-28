Lichaam vermiste man (84) uit Groningse Paddepoel gevonden

Het lichaam van de vermiste 84-jarige man uit de wijk Paddepoel in Groningen is gevonden. Dat laat de politie weten. De man werd sinds woensdag 22 oktober vermist.

De overleden man is gevonden aan de Paddepoelsterweg in Groningen. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf.

