Lichaam vermiste man (27) aangetroffen in Heerenveen

De politie heeft het stoffelijk overschot van de 27-jarige vermiste man uit Heerenveen aangetroffen.

De man was maandag officieel als vermist opgegeven. Zondag 9 februari was hij voor het laatst gezien.

Woensdagochtend is zijn lichaam gevonden in het water aan de Dopheide in Heerenveen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.