Lichaam van vermiste man (27) uit Rolde gevonden, misdrijf uitgesloten

De zoektocht naar de vermiste 27-jarige man uit Rolde heeft een tragische wending gekregen. De politie heeft hem overleden aangetroffen in de omgeving van Rolde. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

De man was sinds zaterdag 1 februari spoorloos. Hij werd die ochtend rond 10.00 uur voor het laatst gezien aan de Hoofdstraat in Rolde. Hij zou die ochtend ergens op bezoek gaan, maar kwam daar nooit aan. Familie en politie maakten zich grote zorgen om zijn welzijn.

Op sociale media werden oproepen gedeeld en de politie vroeg het publiek om mee te helpen. Maandagochtend meldde de politie dat hij is gevonden, maar dat hij niet meer in leven is.