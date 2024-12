Lichaam van sinds maart vermiste Jannes (59) aangetroffen

De sinds maart dit jaar vermiste Jannes uit Groningen is dood aangetroffen. De politie trof eind november een lichaam aan, uit onderzoek blijkt het dus te gaan om de vermiste Groninger. De politie laat weten dat er geen sprake is van een misdrijf.

In deze video leggen we je uit wat je het beste kunt doen op het moment dat iemand in jouw omgeving vermist raakt, en wat juist niet.

Jannes werd sinds maart vermist nadat hij voor het laatst was gezien bij zijn broer, waar hij tijdelijk verbleef. In de maanden na zijn verdwijning kreeg de politie Noord-Nederland veel tips binnen, maar die leidden niet tot een doorbraak. De zoektocht naar Jannes hield lange tijd de gemoederen bezig, mede omdat hij mogelijk te voet of per elektrische fiets richting Peize of Groningen stad was vertrokken.