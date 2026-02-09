Lichaam in Maas is van vermiste vrouw (61) uit Eethen

In de Bergsche Maas is maandagmiddag een lichaam gevonden. De politie laat weten dat het lichaam van de vermiste vrouw uit Eethen is. De 61-jarige vrouw was sinds donderdag spoorloos.

De vrouw werd woensdagavond voor het laatst gezien door haar zoon in hun woning in Eethen. Vrijdagavond heeft de politie tot 22.30 uur gezocht, maar de vrouw werd niet gevonden.

De politie wenst nabestaanden veel sterkte met het verlies, schrijft ze op X.