Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste UvA-student Shengmen Luo (23)

Vrijdag is er een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Chinese UvA-student Shengmen Luo. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in de Nieuwe Meer, tussen Amsterdam en Schiphol.

De 23-jarige student werd voor het laatst gezien op zondag 23 februari. In de weken na zijn verdwijning is er intensief naar hem gezocht. Zijn ouders zijn in maart naar Nederland gevlogen om te helpen bij de zoektocht.

Onderzoek

De politie is nog volop bezig met het onderzoek. Op beelden van een correspondent is te zien hoe agenten een deel van de omgeving hebben afgezet met lint. In het water vaart een klein bootje van de politie. Langs de waterkant hebben hulpdiensten een tent opgezet.

Beeld: HFV/MizzleMedia

Of het daadwerkelijk om de vermiste student gaat, is nog niet bevestigd door de politie.

Later meer.