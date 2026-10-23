Al ruim een week geen spoor van Sylvia (53) uit Krommenie

De politie is op zoek naar de 53-jarige Sylvia uit Krommenie. De vrouw wordt sinds donderdag 15 oktober vermist en is voor het laatst gezien in de omgeving van het Rosariumpark in de Noord-Hollandse plaats. Mogelijk is ze vertrokken op een elektrische vouwfiets. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De politie roept mensen die weten waar Sylvia is op om zich te melden.

Sylvia werd op donderdagmiddag rond 16.30 uur voor het laatst gezien. Het is niet bekend in welke richting ze daarna is vertrokken. De politie hoopt dat mensen die haar mogelijk hebben gezien, meer informatie kunnen geven over haar verblijfplaats.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? We vertellen het je in bovenstaande video.

Signalement van Sylvia

De vermiste vrouw heeft een slank postuur en halflang bruin haar dat tot op haar schouders valt. Mogelijk droeg ze op het moment van haar verdwijning een lange, gewatteerde beige jas die tot aan haar enkels komt.

Mensen die weten waar Sylvia verblijft of haar sinds haar verdwijning hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0800-6070 of via het tipformulier op de website van de politie.