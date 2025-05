Brahim (19) al week vermist uit Amsterdam

De 19-jarige Brahim is al een week lang vermist uit Amsterdam. De politie verspreidt zondag zijn foto, in de hoop hem te vinden. "We maken ons zorgen om zijn welzijn", aldus de politie.

De jongen is voor het laatst gezien op zondag 4 mei, in de hoofdstad. Wie informatie heeft over zijn verblijfplaats, of wie hem na vorige week nog heeft gezien, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.