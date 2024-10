Hun broer Herman is al 14 jaar vermist: 'Sta ermee op en ga ermee naar bed'

Herman Ploegstra uit IJzendijke verdween precies 14 jaar geleden, na een kickboksles in Breskens. Tot op de dag van vandaag ontbreekt nog ieder spoor. Zijn familie tast al die jaren in het duister. Daarom besteedt de Peter R. de Vries Foundation deze week aandacht aan de vermissing. "Er zijn mensen die er wat vanaf moeten weten", zeggen zijn broers Cees en Jan Hoekstra tegen Hart van Nederland.

In 2020 probeerde de politie nieuwe informatie naar boven te krijgen over de vermissing van Herman, dat zie je in bovenstaande video.

De toen 35-jarige kraanmachinist vertrekt op 26 oktober 2010 in een grijze BMW bij een sportcentrum in Breskens. Zijn auto wordt later teruggevonden bij een terrein van Rijkswaterstaat langs de Duivelhoekseweg. Het voertuig staat slordig geparkeerd, half op het gras, en er zijn twee paaltjes geraakt. Naast de auto liggen Hermans portemonnee en zijn brandweer-semafoon. Sindsdien lijkt hij van de aardbodem verdwenen.

Herman Poelstra is 14 jaar vermist

Wat er gebeurd is, is voor de broers van Herman een groot raadsel. "Het kan alle kanten op", zegt Jan. "Er is geen enkele aanwijzing in welke richting we moeten zoeken." En die onduidelijkheid vreet enorm aan ze. "Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed, iedere dag weer", zegt Cees. Zijn broer kan dat beamen: "Die onwetendheid is killing."

Vragen zonder antwoorden

De familie van Herman wil daarom niks liever dan weten wat er gebeurd is. "Je hebt altijd die vragen, zonder antwoorden", aldus Cees. Volgens de broers moeten er mensen zijn die weten wat er gebeurd is, maar: "die mensen moeten wel willen praten", zegt hij. Daarom roept de familie getuigen op zich te melden, al lijkt de informatie onbelangrijk. Cees: "Het kan misschien net de juiste tip zijn."

Misdaadjournalist Peter R. de Vries richtte Stichting De Gouden Tip vlak voor zijn dood op, om geld op te halen voor een beloning in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Na zijn dood werd de stichting omgedoopt tot de Peter R. de Vries Foundation en is zijn dochter Kelly de Vries directeur geworden.