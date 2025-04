Hulpdiensten met man en macht op zoek naar Rotterdamse Ashan (15)

De politie en het Veteranen Search Team zijn zaterdagmiddag op zoek naar de vermiste Ashan (15) uit Rotterdam. De familie van jongen maakt zich ernstige zorgen. Er wordt gezocht vanaf de parkeerplaats bij Zwembad IJsselmonde aan de Dwarsdijk in de Zuid-Hollandse stad.

Ashan is vrijdagmiddag voor het laatst gezien rond 13.45u in de omgeving Keizerswaard. Hij droeg witte sneakers en had een Basic Fit tas bij zich. De jongen is lichtgetint, 1,72 meter lang en slank.