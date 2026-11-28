De politie is dringend op zoek naar de 23-jarige Sara uit Heerlen. De jonge vrouw is hoogzwanger en wordt sinds vrijdag 27 november vermist. De politie maakt zich zorgen om haar welzijn en roept mensen op om uit te kijken naar haar.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? We vertellen het je in bovenstaande video.

Signalement

Sara heeft donker haar en droeg bij haar vertrek vermoedelijk een zwarte jas, een oversized hoodie met de opdruk 'Miami', een joggingbroek en een roze crop top.

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over haar vertrek of weten waar zij op dit moment verblijft. Wie Sara heeft gezien of meer informatie heeft over haar vermissing, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.