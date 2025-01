Jongen (15) uit Heerhugowaard weer terecht na urgente vermissing

De 15-jarige jongen uit Heerhugowaard, die bijna 24 uur vermist was, is weer terecht, meldt de politie. De jongen vertrok woensdag- op donderdagnacht met de trein naar Amsterdam, en sindsdien was er niets meer van hem vernomen.

De politie noemde het een urgente vermissing. De jongen was om 19.45 uur weer terecht.