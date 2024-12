Grote zorgen bij ouders om vermiste Yndri (14), politie deelt foto

Er zijn grote zorgen over de verdwijning van de 14-jarige Yndri van Heel uit Roermond. De tiener verdween dinsdag 10 december in de eerste helft van de middag op haar fiets vanaf school. Haar ouders willen graag dat ze thuiskomt, de politie heeft een foto van haar gedeeld in de hoop haar snel te vinden.

Vanaf het moment van haar verdwijning, die dinsdag rond 13.50 uur plaatsvond, ontbreekt ieder spoor en reageert de Limburgse tiener niet meer op belletjes en appjes die aan haar gestuurd worden. Haar school, waarvandaan ze vertrok, is gevestigd aan de Heinsbergerweg 184 in Roermond.

Weet jij wat je moet doen wanneer iemand vermist raakt? We leggen het uit in de video bovenaan deze pagina.

De politie heeft op sociale media een bericht geplaatst over de vermissing, met daarbij een foto. Onder de post reageren veel mensen, voornamelijk met de tekst dat ze het bericht gedeeld hebben. Wie Yndri gezien heeft of tips heeft mag contact opnemen met de politie via 0900 - 8844.