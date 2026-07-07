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Grote zorgen om vermiste Danwill (54): voor het laatst gezien op Sicilië

Vermissing

Vandaag, 15:16

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De politie is op zoek naar de 54-jarige Danwill Hanasbei uit Amsterdam. Hij wordt sinds zondag 28 juni vermist. Danwill is voor het laatst gezien op het Italiaanse eiland Sicilië, waar hij op vakantie was. Zijn familie maakt zich zorgen om zijn welzijn, meldt de politie.

Danwill werd voor het laatst gezien op een station op Sicilië. Op dat moment droeg hij een groen T-shirt met een witte opdruk en een zwarte korte broek met een wit bloemenpatroon.

Benieuwd wat je moet doen wanneer iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Beeld: Politie.

Beeld: Politie.

Politie zoekt informatie

De vermiste man heeft een lichtgetinte huidskleur en donkergrijs haar.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Danwill op om contact op te nemen via de opsporingstiplijn. Ook mensen die meer weten over wat er met hem is gebeurd, worden gevraagd zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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