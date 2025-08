Grote zorgen om vermiste Henry uit Enschede, vertrok op rode scooter

De politie in Enschede is met spoed op zoek naar Henry Schaardenburg. De man is sinds vrijdag 1 augustus om 17.00 uur vermist. Hij vertrok toen op een rode scooter van het merk Peugeot, type Speedfight, met kenteken 41-FJF-4.

Henry droeg op het moment van zijn verdwijning een grijze trainingsbroek met witte streep, een zwarte gewatteerde winterjas, en bruine Nike Air Max-schoenen met bordeaux en oranje accenten. Hij heeft halflang donker haar en opvallende tatoeages op beide armen.

De politie noemt de vermissing urgent en vraagt mensen die hem gezien hebben of meer weten, direct contact op te nemen via 112.

