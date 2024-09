Grote zorgen om vermiste Arno (50), politie roept op tot hulp

De politie is dringend op zoek naar de 50-jarige Arno Eveleens, die sinds donderdagavond 26 september wordt vermist. Arno vertrok zonder persoonlijke bezittingen, zoals zijn telefoon, portemonnee en sleutels. Er is grote bezorgdheid over zijn mentale en fysieke gezondheid.

Arno is voor het laatst gezien in Assendelft. Hij droeg een oranje hoodie, een spijkerbroek en wit/blauwe sneakers. Arno is 1,76 meter lang en heeft asblond haar.

Wie informatie heeft over zijn verblijfplaats, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070.