Vermist meisje (16) uit Oude Pekela weer aangetroffen

Het 16-jarige meisje dat sinds de nacht van zondag op maandag vermist werd vanuit Oude Pekela, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.

De politie was een grote zoekactie gestart naar het meisje. Onder meer een politiehelikopter en een boot werden ingezet om haar te vinden. Via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar het meisje.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in onderstaande video: