Jan (84) uit Groningse Paddepoel al dagen vermist

De 84-jarige Jan uit de wijk Paddepoel in Groningen is sinds woensdag 22 oktober vermist, maakt de politie bekend. Hij werd toen voor het laatst gezin in zijn huis aan de Plutolaan.

'We maken ons zorgen om het welzijn van Jan', schrijft de politie. 'We weten niet wanneer hij weg is gegaan. Ook is niet bekend in welke richting Jan is vertrokken en welke kleding hij toen droeg. We houden er wel rekening mee dat hij lopend is vertrokken.'

Signalement

Jan heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft een slank postuur en grijs, dun haar dat naar achteren is gekamd. Jan draagt normaalgesproken een bril.

De politie roept op: 'Weet je waar Jan op dit moment is? Bel dan 112. Heb je hem mogelijk in de afgelopen dagen gezien? Of heb je andere informatie over Jan? Bel dan de Opsoringstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie anomiem via 0800-7000.'