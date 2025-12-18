Volg Hart van Nederland
Amy (12) uit Oosterbeek sinds vorige week donderdag vermist

Vermissing

Vandaag, 09:24

De politie is dringend op zoek naar de 12-jarige Amy uit Oosterbeek. Het meisje is sinds donderdag 11 december 2025 spoorloos. Die dag werd ze voor het laatst gezien in haar woonplaats. Volgens de politie is ze mogelijk vertrokken in de richting van Arnhem.

Amy is ongeveer 1.68 meter lang. Ze heeft een gemiddeld postuur, een lichte huidskleur, donkerblond tot oranje haar en bruine ogen. Op de dag van haar verdwijning droeg ze paarse en blauwe Nikes en een wit-blauw trainingspak van Lacoste.

Wat moet je doen als iemand, bijvoorbeeld een dierbare, vermist raakt? We leggen het je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Tips

De politie roept mensen op om zich te melden als zij weten waar het meisje is of als zij iets opvallends hebben gezien rond het moment van haar vermissing. Tips kunnen worden doorgegeven via de gratis tiplijn 0800-6070. Wie liever anoniem blijft, kan contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

