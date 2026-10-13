Djayden (13) al twee weken vermist, politie deelt foto

De politie is op zoek naar Djayden uit Cadier en Keer in Limburg. De dertienjarige jongen vertrok op dinsdag 29 september vanuit het Gelderse Zetten en werd voor het laatst gezien op de Tedingstraat in Arnhem. De vermissing is pas dinsdag bekend geworden bij de politie maar delen zijn signalement al.

Djayden is 1,60 meter lang, heeft en tenger postuur en heeft blauwe ogen. Hij reist te voet of met het openbaar vervoer. Welke kleding Djayden op dit moment draagt, is niet bekend. De politie heeft dinsdag een foto van hem gedeeld en vraagt mensen om naar hem uit te kijken. "We hebben verder geen aanknopingspunten, vandaar deze oproep", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Mensen die meer informatie hebben of weten waar Djayden is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Bel dan de opsporingstiplijn op 0800-6070.