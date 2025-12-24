Vermiste man (79) uit Harderwijk overleden aangetroffen

De 79-jarige man die sinds zondag spoorloos was verdwenen uit een zorginstelling in Harderwijk, is overleden aangetroffen in diezelfde plaats. Dat maakt de politie woensdagochtend bekend. Een misdrijf is uitgesloten.

Er waren grote zorgen over de vermissing van de man. Hij had vergevorderde dementie en wist ondanks een tracker en een hek van anderhalve meter hoog te verdwijnen uit de zorginstelling waar hij nog maar net verbleef. Zijn familie riep iedereen op naar hem uit te kijken.

Treurig genoeg is de man dinsdagavond overleden aangetroffen in de Gelderse plaats.