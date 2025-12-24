Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vermiste man (79) uit Harderwijk overleden aangetroffen

Vermissing

Vandaag, 07:34

Link gekopieerd

De 79-jarige man die sinds zondag spoorloos was verdwenen uit een zorginstelling in Harderwijk, is overleden aangetroffen in diezelfde plaats. Dat maakt de politie woensdagochtend bekend. Een misdrijf is uitgesloten.

Er waren grote zorgen over de vermissing van de man. Hij had vergevorderde dementie en wist ondanks een tracker en een hek van anderhalve meter hoog te verdwijnen uit de zorginstelling waar hij nog maar net verbleef. Zijn familie riep iedereen op naar hem uit te kijken.

Treurig genoeg is de man dinsdagavond overleden aangetroffen in de Gelderse plaats.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.