Antonius (52) uit Gendringen sinds zondagmiddag vermist

In Gendringen wordt sinds afgelopen zondag de 52-jarige Antonius vermist. De man, die door bekenden Tonnie wordt genoemd, vertrok rond 13.00 uur vanaf de Vondelstraat op een grijs-groene damesfiets van Gazelle met een goudkleurig stuur. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Antonius heeft het verstandelijk vermogen van een kind en is volgens de politie “heel benaderbaar”. De politie hoopt dat iemand weet waar hij is of hem sinds zondagmiddag heeft gezien.

Signalement

De man is tussen 1,80 en 1,90 meter lang, heeft een lichte huid, blauwe ogen en draagt een bril. Hij heeft rossig, kalend haar en een slank postuur. Wat hij droeg toen hij vertrok, is niet precies bekend, maar mogelijk had hij een zwarte hoed en bruine schoenen aan.

Wie Antonius heeft gezien of weet waar hij is, wordt dringend gevraagd contact op te nemen met de politie.