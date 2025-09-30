Terug

Vermiste Luna (24) nog niet gevonden: opnieuw zoekactie in bossen bij Dieren

Vermissing

Vandaag, 17:53

Het Veteranen Search Team (VST) zoekt dinsdag opnieuw in de bossen van het Gelderse Dieren naar de vermiste Luna (24) uit Amsterdam. Dat laten ze weten aan Hart van Nederland. Het is de derde dag dat vrijwilligers de omgeving doorzoeken.

Sinds vrijdag ontbreekt van de jonge vrouw ieder spoor. De politie spreekt van een ‘urgente vermissing’ en verspreidde zondag een Burgernetmelding. Luna liep vrijdagochtend om 11.00 uur weg uit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ze zou de trein hebben genomen en uitstapt zijn bij station Dieren. Rond 14.00 uur is ze voor het laatst gezien in de omgeving van de Imboslaan, aan de rand van Nationaal Park Veluwezoom.

Het VST startte zondagmiddag met de zoektocht en ging maandag tot in de avond door:

Dinsdagochtend zijn de vrijwilligers opnieuw begonnen. Of er sporen van Luna zijn gevonden, kan het team niet zeggen.

Signalement

Luna is 24 jaar, ongeveer 1.72 meter lang en heeft een tenger postuur. Ze heeft donkerblond haar tot op de schouders. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een zwart-wit gestreept shirt met lange mouwen, een zwarte jas met krijtstrepen en zwarte Adidas-schoenen met een witte streep.

Wie haar ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen.

