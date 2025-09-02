Arnold (78) sinds maandag vermist uit Arnhem

De politie maakt zich zorgen om de gezondheid van de 78-jarige Arnold Landveld. Hij is sinds maandagochtend vermist vanuit Arnhem.

De man was op bezoek bij familie en vertrok daar te voet. Rond 09.00 uur is hij voor het laatst gezien in de wijk Schuytgraaf. Het Veteranen Search Team heeft maandagavond gezocht in de omgeving. Ook een politiehelikopter zocht mee, maar tot nu toe zonder resultaat.

Mensen met informatie over de verblijfplaats van Arnold kunnen contact opnemen met de politie, via de website of het telefoonnummer 0900-8844. Zie je hem lopen? Bel dan direct 112.

