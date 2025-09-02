Terug

Arnold (78) sinds maandag vermist uit Arnhem

Vermissing

Vandaag, 15:34

De politie maakt zich zorgen om de gezondheid van de 78-jarige Arnold Landveld. Hij is sinds maandagochtend vermist vanuit Arnhem.

De man was op bezoek bij familie en vertrok daar te voet. Rond 09.00 uur is hij voor het laatst gezien in de wijk Schuytgraaf. Het Veteranen Search Team heeft maandagavond gezocht in de omgeving. Ook een politiehelikopter zocht mee, maar tot nu toe zonder resultaat.

Mensen met informatie over de verblijfplaats van Arnold kunnen contact opnemen met de politie, via de website of het telefoonnummer 0900-8844. Zie je hem lopen? Bel dan direct 112.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Lees ook

