Vrouw (24) vermist uit Arnhem, politie ongerust: 'We maken ons ernstige zorgen'

Een 24-jarige vrouw, van wie de naam nog niet bekend is gemaakt, wordt sinds dinsdag vermist in Arnhem. Dit tot grote ongerustheid van de politie, die zich ernstig zorgen maakt om haar welzijn en gezondheid. De politie heeft dan ook een oproep gedaan om naar de vrouw uit te kijken en zich direct te melden bij 112, mocht men wat gezien hebben.

De vrouw werd voor het laatst gezien in de Arnhemse wijk Schutgraaf, is 1.72 meter lang, heeft een licht getinte huid en draagt volgens het politiebericht een lichtgrijs gewaad en een hoofddoek. Mogelijk draagt de vrouw ook een witte jas, zoals op de foto. Wie tips heeft, wordt verzocht 112 te bellen.

