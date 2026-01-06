Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrouw (24) vermist uit Arnhem, politie ongerust: 'We maken ons ernstige zorgen'

Vrouw (24) vermist uit Arnhem, politie ongerust: 'We maken ons ernstige zorgen'

Vermissing

Vandaag, 21:55

Link gekopieerd

Een 24-jarige vrouw, van wie de naam nog niet bekend is gemaakt, wordt sinds dinsdag vermist in Arnhem. Dit tot grote ongerustheid van de politie, die zich ernstig zorgen maakt om haar welzijn en gezondheid. De politie heeft dan ook een oproep gedaan om naar de vrouw uit te kijken en zich direct te melden bij 112, mocht men wat gezien hebben.

De vrouw werd voor het laatst gezien in de Arnhemse wijk Schutgraaf, is 1.72 meter lang, heeft een licht getinte huid en draagt volgens het politiebericht een lichtgrijs gewaad en een hoofddoek. Mogelijk draagt de vrouw ook een witte jas, zoals op de foto. Wie tips heeft, wordt verzocht 112 te bellen.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.